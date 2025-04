Luís Gonçalves confronta Manuel Cavaco: «Não percebi a tua atitude»

No Big Brother, Luís Gonçalves cumpria a prova semanal com Manuel Cavaco e Micael Miquelino, quando aproveitou a oportunidade para confrontar o líder, depois de uma atitude sua: Manuel teve um curto espaço de tempo dado pelo Big, para ir buscar pertences necessários dos colegas que estão no acampamento. Luís criticou as escolhas de Manuel, sentindo que este devia ter ido buscar comida.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.