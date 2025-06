Luís Gonçalves dá reprimenda a Carina Frias: «Andam aqui com joguinhos...»

No quarto amarelo, Luís Gonçalves fala com Carina Frias sobre o facto de a concorrente se dar com Manuel Rodrigues. «Cada um responde pelos seus atos, eu não respondo pelos atos dos outros», reagiu a concorrente.

Luís Gonçalves continuou a repreender a amiga: «Eu não sei é como é que tu andas com um chavalo que já te fez as coisas que te fez... Vocês não sabem a conversa que ele teve com o Nuno...», disse o ex-fuzileiro. «Mas tu tens a versão do Nuno, não tens a versão do Manuel...», intrometeu-se Lisa, que também estava presente no quarto.

«Lá fora andam a ver tudo, não escapa nada. Andam aqui com joguinhos... eu não tenho mais nada a dizer», atirou Luís. «Já lidei com homens mais ratos do que ele», adiantou.

Esta noite, vem aí mais uma gala explosiva do Big Brother e há quatro concorrentes em risco de expulsão.

São estes os nomeados desta semana, depois da salvação de Lisa Schincariol - VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias: 761 20 20 02

Carolina Braga: 761 20 20 03

Nuno Brito: 761 20 20 20

Luís Gonçalves: 761 20 20 22

