No Última Hora do Big Brother, a Solange não acha bem que o Luís apanhe sol mais despido que o habitual. A concorrente mostra o seu desagrado, mas o rapaz não vê problema nenhum quando as mulheres mostram muito mais que os homens com os seus biquínis reduzidos. A Solange atira que tal como não se pode ter conversas de café, também não se pode apanhar sol assim, em televisão.

