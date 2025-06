Luís Gonçalves deixa Lisa Schincariol de cabelos em pé: «Quando o Nuno cá estava...»

No Big Brother, Lisa Schincariol apontou Luís Gonçalves como «o tio inconveniente, sempre fora do tom» durante uma dinâmica. Carina Frias concordou com a colega e o ex-fuzileiro enervou-se com as duas.

«Eu tenho o meu tom... também já levei com muitas discussões da Lisa quando o Nuno cá estava, mas quando é com os outros...», disse.

Este fim de semana, há um concorrente que vai abandonar a casa mais vigiada do país, a apenas uma semana da final. Recorde os nomeados da semana: VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias - 761 20 20 02

Carolina Braga - 761 20 20 03

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

