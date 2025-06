Luís Gonçalves desabafa com Nuno Brito e não poupa nas críticas a um concorrente: «Não tem duas caras, tem três ou quatro»

Na noite deste sábado, Luís Gonçalves desabafa com Nuno Brito sobre as atitudes de Manuel Rodrigues. O ex-fuzileiro mostrou-se incomodado com as brincadeiras do concorrente. Nuno Brito deu apoio a Luís Gonçalves: «É só falta de personalidade».

«Este gajo não tem duas caras, tem três ou quatro», atirou Luís.

Esta noite, vem aí mais uma gala explosiva do Big Brother e há quatro concorrentes em risco de expulsão.

São estes os nomeados desta semana, depois da salvação de Lisa Schincariol - VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias: 761 20 20 02

Carolina Braga: 761 20 20 03

Nuno Brito: 761 20 20 20

Luís Gonçalves: 761 20 20 22

Acompanhe tudo o que acontece no Big Brother no Ao Minuto!