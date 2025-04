Luís Gonçalves e Adrielle Peixoto em aliança? «Pensam que estão a fazer jogo para o lado de quem?»

No Big Brother, Luís Gonçalves e Adrielle Peixoto têm uma conversa em privado, sobre o jogo á volta dos dois novos concorrentes. Será que se estão a sentir excluídos do grupo?

A verdade é que Luís tem estado no centro das atenções no jogo, protagonizando muitas discussões. Nesta mesma conversa, mostrou sentir haver jogo feito para cima do seu.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do icónico reality show em Portugal. Tem gerado grande alvoroço desde a sua estreia a 23 de março e muitos concorrentes têm dado que falar. O jogo está cada vez mais intenso!