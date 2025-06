Luís Gonçalves e Carina Frias em novo confronto… mas serão só discussões ou algo mais?

No Big Brother, Luís Gonçalves e Carina Frias voltaram a ter um momento de tensão que não passou despercebido. O ex-fuzileiro mostrou-se desconfortável com a proximidade entre Carina e Manuel Rodrigues, alertando-a para atitudes passadas que a terão magoado. “Acho que estás a dar demasiada confiança a quem não merece”, atirou Luís. Carina, firme, defendeu-se: “Eu é que sei da minha vida”. A troca de palavras deixou o ambiente tenso e os colegas atentos. Será amizade intensa... ou algo mais?

Os nomeados desta semana são quatro. Vote para salvar!

Carina Frias - 761 20 20 02

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Manuel Cavaco - 760 20 20 12

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas.

