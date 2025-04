Luís Gonçalves é "exposto"? «Não lambe as botas à Carina, mas lambe aos portugueses»

No Big Brother, a atividade continua e a Érica refere a Carina como a “lambe-botas” do grupo amarelo, afirmando que a concorrente se aproximou da Solange por considerá-la uma jogadora forte. Para a Carolina, o “lambe-botas” é o Luís, fazendo-o com a Carina. O mais velho nega, afirmando que há afinidade entre os dois. No confessionário, a Carina admite que sentia o mesmo, mas neste momento, não acha que sejam assim tão parecidos. O Luís acusa a Carolina de ter mudado de postura com a Carina, acreditando que há interesse por parte da concorrente. O Igor atira que o Luís se está a repetir e o ex-militar alega que mais uma vez o estão a atacar em grupo. A Lisa termina, dizendo que o Luís “lambe as botas” dos portugueses pois quer passar a imagem de que é atacado em “matilha”, coisa que de facto não acontece…

Carina Frias, Erica Reis, Gonçalo Beja da Costa, Manuel Rodrigues, Sara Silva e Tiago Rodrigues continuam nomeados e em risco de expulsão na gala da próxima quinta-feira, 9 de abril.

Veja também: Em momento de desespero, Carolina Braga desaba em lágrimas. Estas são as imagens do momento