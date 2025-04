Luís Gonçalves e Igor Rodriguez confrontam-se cara a cara e Solange Tavares vê-se obrigada a separar! Veja as imagens

No Big Brother, Luís Gonçalves entra em conflito com Carina Frias, a líder da semana, por ter comido uma fatia de pão-de-ló quando não era suposto.

Tudo isto gera um enorme conflito com muita gritaria entre vários concorrentes e Igor Rodriguez a fazer frente a Luís por ter levantado a voz a Carina e Solange Tavares. Esta última vê-se obrigada a intervir.

No último domingo, dia 13 de abril, foi dia de gala na casa do Big Brother! E não foi uma noite como qualquer outra, dado que o anfitrião surpreendeu os concorrentes com um valioso trunfo que pode mudar o rumo do jogo. A gala, conduzida por Cláudio Ramos, foi intensa, e as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

Inês Vilhalva, Manuel Cavaco, Sara Silva e Adrielle Peixoto são os nomeados da semana e precisam do apoio do público para garantir a permanência.

