Luís Gonçalves e Micael Miquelino protagonizam acesa discussão durante o almoço: «É daqueles clientes parvos»

Durante a hora de almoço dos hóspedes, Luís Gonçalves e Micael Miquelino foram protagonistas de uma acesa troca de palavras. Luís Gonçalves apontou para o 'aspeto' do colega enquanto 'empregado', o que não caiu bem. Micael Miquelino respondeu na mesma moeda não deixando nada por dizer, chegando mesmo ao insulto.

No Especial, conduzido por Cláudio Ramos, conhecemos os concorrentes que vão disputar a expulsão esta semana! Está aberta mais uma semana de decisões no Big Brother! Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do país e cabe aos portugueses decidir quem merece continuar em jogo.

Os números dos nomeados do Big Brother 2025 que vão a votações para SALVAR, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CARINA FRIAS - 761 20 20 02

ÉRICA REIS - 761 20 20 06

IGOR RODRIGUEZ - 761 20 20 08

NUNO BRITO - 761 20 20 20