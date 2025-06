Luís Gonçalves e Nuno Brito fora da luta pelo passaporte para a Final? Big Brother 'castiga' concorrentes

No jardim, os concorrentes foram surpreendidos com um cofre misterioso. O líder Manuel Cavaco abriu o cofre e a surpresa deixou os concorrentes em êxtase: o fim está cada vez mais perto e há um concorrente que vai ganhar um passaporte para a final... mas só na próxima semana!

Depois, os concorrentes tiveram de se colocar nos púlpitos em que consideram posicionar-se no jogo. Nuno Brito, Luís Gonçalves e Manuel Rodrigues colocaram-se os três no púlpito do mais importante, mas tiveram de se reposicionar ou corriam o risco de ficarem de fora da corrida ao passaporte para a final. Manuel Rodrigues foi o primeiro a ceder, mas Luís e Nuno não queriam chegar a um consenso. Por isso, o Big tirou os dois do ranking.

Os quatro primeiro concorrentes do ranking ficaram automaticamente apurados para visitar a sala dos poderes. Veja tudo.



O jogo do Big Brother está a entrar na reta final! Hoje, ficamos a saber quem não passa para o top 7 e alguém mais ficar mais perto de conseguir um passaporte para a final!

Estes são os nomeados desta semana, depois da salvação de Lisa Schincariol - VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias: 761 20 20 02

Carolina Braga: 761 20 20 03

Nuno Brito: 761 20 20 20

Luís Gonçalves: 761 20 20 22

