Solange Tavares convidou Bruno Savate e Renata Reis para o almoço do líder e o assunto voltou a ser Luís Gonçalves.

A concorrente já tinha dito que não se imagina a ter uma relação com o ex-fuzileiro e que o facto de a estarem a associar a «jogo de casal», faz com que ela não tenha vontade de falar com Luís. «Deixa-me desconfortável», confidenciou.

