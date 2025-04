Luís Gonçalves em forte discussão com Manuel Rodrigues: «Os outros são otários e tu é que és inteligente»

No Big Brother, a cadeira quente continua e o Big Brother pergunta se alguém partilha da opinião de Nuno acerca de Luís, sobre o concorrente ter uma máscara. Solange concorda, acha que Luís não é nada do que mostra, pois acredita que o concorrente é mesmo boa pessoa. O Big pergunta se é a Solange a ver-se ao espelho, a concorrente não aprecia a comparação. Solange diz que Luís não acrescenta nada ao jogo e espera mesmo que não seja a pessoa que mostra ser na casa. Luís aproveita para dizer que está curioso para ver a Solange sem o Dinis... Solange não gosta do comentário e Luís aproveita para dizer que quando Solange precisou, esteve lá com ela, Nuno ri-se e questiona Érica se isto não é ser egocêntrico ou vangloriar-se.

Questionado pelo Big Brother, Rodrigues explica a sua teoria acerca da expulsão de Dinis. Rodrigues diz que Solange vai acordar mais para o jogo, Luís intervém e diz que então concorda consigo... Rodrigues nega e dá o seu exemplo... os dois começam num aceso bate boca e Rodrigues acaba por conseguir validar o seu ponto, Solange era protagonista e Dinis não. Os dois envolvem-se numa discussão e Carolina atira que parece estar na tribo, pois ninguém saber conversar. A concorrente aproveita para falar sobre o assunto “Luís”, dizendo que acha mesmo que o concorrente é assim, «um bronco simpático». Luís não se mostra ofendido com Carolina, pois também já vai entendo a forma de Carolina brincar. Mas se o ambiente entre Carolina e Luís está mais pacífica, a relação de Solange e Luís não e o concorrente acaba por a chamar de ter falta de humildade.

Ontem, dia 13 de abril, foi dia de gala na casa do Big Brother! E não foi uma noite como qualquer outra, dado que o anfitrião surpreendeu os concorrentes com um valioso trunfo que pode mudar o rumo do jogo. A gala, conduzida por Cláudio Ramos, foi intensa, e as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

Na gala, Cláudio Ramos anunciou que Dinis Almeida foi o expulso e Solange Tavares não escondeu a tristeza e chorou a expulsão do ex-colega que lhe era tão próximo. Também Érica Reis não segurou as lágrimas neste momento de despedida.

