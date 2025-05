Luís Gonçalves enerva-se com Manuel Rodrigues: «Provocador barato, oportunista»

No Big Brother, Luís Gonçalves volta a acusar Manuel Rodrigues de tentar provocar os colegas. A conversa começou porque Manuel Rodrigues disse a Igor Rodríguez que o jovem da Madeira devia ter feito a cama de todos os colegas do quarto rosa. Luís Gonçalves não gostou e disse a Igor para nem sequer responder.

«Ele esta aqui a provocar, é um provocador barato, um oportunista barato», atirou. «Isto e a personagem dele. Eu também se quiser sou o maior provocador desta edição. Não gostam? Temos pena», acrescentou. Manuel Rodrigues desvalorizou e confessou que gosta de Luís. «Eu gosto, eu divirto-me contigo», disse. «Eu e que me divirto contigo que tu és o bobo da corte», retorquiu o ex-fuzileiro.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar :

Igor Rodriguez - 761 20 20 08

Carina Frias - 761 20 20 02

Nuno Brito - 761 20 20 20

