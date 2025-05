Luís Gonçalves farto das associações a Bruno Savate: «Não ando a escovar botas»

Durante o Especial do Big Brother, Luís Gonçalves esteve à conversa com Cláudio Ramos sobre a discussão que teve com Carolina Braga e também falou sobre o facto de estar sempre a ser associado a Bruno Savate.

«Já cansa. O Savate identifica-se comigo e eu com ele, ninguém toma as dores de ninguém. O Savate chegou à casa e andava tudo de volta dele, mesmo a Carolina e a Solange. A dizerem que eram fãs. Eu não sou assim, não ando a escovar botas a ninguém. Não digo ciúmes, mas há qualquer coisa que não bate certo porque isto não é normal. Isto é ridículo», disse.

