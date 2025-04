Luís Gonçalves faz a sua leitura de jogo: «Quando a Solange for à chapa, vai logo de vela»

No Big Brother, Luís Gonçalves cumpria a prova semanal com Tomé Cunha e Érica Reis, quando em conversa sobre o jogo, partilhou a sua leitura. Acredita que Manuel Cavaco foi salvo graças aos fãs de Carolina Braga e Diogo Bordin e que, quando Solange for a votações, não vai ter hipóteses.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.