Luís Gonçalves faz confissões inéditas sobre a relação com Carina Frias

No Big Brother, depois da atividade das frases ríspidas, Lisa junta-se a Luís que continua a sentir que o estão a condenar por se ter aproximado de Carolina e se estar a afastar de Carina na fase final do jogo.

Do outro lado do jardim, Carina comenta com Manuel Rodrigues e Diogo que não entende porque é que Luís não aceita que se dê com os dois concorrentes, sublinhando que é um assunto que só a ela lhe diz respeito. Manuel Rodrigues refere que o ex-militar não consegue conceber que pessoas que discutem voltem a ser amigas e Diogo considera que o mais velho não aceita o perdão.

De volta à conversa de Lisa e Luís, a concorrente questiona se o ex-militar não fica triste por estar mal com a Carina. Sem filtros, o mais velho garante estar de consciência tranquila e acusa a ex-amiga de ser “nariz empinado” e de não ter humildade.

Recorde os nomeados da semana: VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias - 761 20 20 02

Carolina Braga - 761 20 20 03

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

