Luís Gonçalves faz intenso monólogo de crítica aos rivais... bem perto, para que ouçam

No Big Brother, no jardim, o Luís continua bastante revoltado e fala sozinho, comentando que vai sempre dar a sua opinião. A Carolina e o Manuel Cavaco assistem a tudo desde o lounge do líder e, no confessionário, o mais novo considera que o intuito do ex-militar ao desabafar em alta voz é provocá-los. Abatida, a Carolina questiona que mal fez ao Luís para que o concorrente tenha tanta raiva de si, reforçando que já nem fala com ele. O Luís continua o seu monólogo, condenando a prepotência do líder por achar que tem o poder de fazer tudo aquilo que quer. Garante que vai dizer o que pensa, pois está na casa para isso e não para teatros. O Manuel Cavaco comenta com a amiga que o Luís é carente, precisa de ser falado e ser o centro das atenções. O ex-militar remata que ninguém o vai vergar e que, apesar de o tentarem provocar, não se vai descontrolar.

São estes os nomeados desta semana, depois da salvação de Lisa Schincariol - VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias: 761 20 20 02

Carolina Braga: 761 20 20 03

Nuno Brito: 761 20 20 20

Luís Gonçalves: 761 20 20 22

Recorde-se que se vive a semana das Restrições no Big Brother, o que tem provocado ainda mais momentos tensos na casa mais vigiada do País. Além disso, um avião polémico sobrevoou a casa, gerando o caos e deixando Carolina Braga em pranto e a falar em desistência.

