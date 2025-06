Luís Gonçalves furioso com Carolina Braga após confessionário explosivo: «Podia ir de vela... vem com mentiras e esquemas»

Depois do Especial do Big Brother, Luís Gonçalves desabafa com Lisa Schincariol sobre o confessionário com Carolina Braga, em que os dois viram as imagens das discussões que têm tido.

«Quando uma mulher chega ali e pede para lhe darem autorização para passar a noite num quarto com o namorado... tu estás a ouvir, és adulta, o que é que vais pensar? Porque é que não admitem? Não tem mal nenhum, somos adultos. Se querem estar juntos, vão para um motel. E ela diz-me que é para falarem porque não têm tempo durante o dia... mas andamos a comer gelados com a testa?», atirou. «Por isso é que, para mim, ia ela e o Nuno de vela. Podiam ir os dois. Vêm para aqui com mentiras e esquemas...», acrescentou.

Luís Gonçalves garantiu que «está tudo orientado, tudo tranquilo» com Carolina Braga, mas garantiu que «não vão ser os melhores amigos».

No Especial do Big Brother, de dia 2 de junho de 2025, Nuno Brito vai ao Cubo onde o anfitrião o questiona sobre a intenção de usar o Poder de Troca que conquistou. Nuno acaba por recusar.

Nuno chega à sala e revela aos colegas que decidiu não usar o poder da troca que havia conquistado. Sendo assim, os nomeados são: Carina Frias, Carolina Braga, Lisa Schincariol, Nuno Brito e Luís Gonçalves.

