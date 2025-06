Luís Gonçalves interrompe dinâmica de Carolina Braga e Lisa Schincariol: «Não ligue ao que essa senhora diz»

No Big Brother, sentadas à varanda e como senhoras já reformadas, a Lisa e a Carolina comentam os últimos acontecimentos da casa do Big Brother. Recordam a discussão do dia anterior entre a Carolina e o Luís, e a Lisa garante que pode não intervir em grupo, mas chama a atenção do ex-militar à parte. A Carolina afirma que as provocações do Luís são recorrentes e esperava outro tipo de apoio por parte da Lisa e da Carina, admitindo que se sentiu desamparada. A Lisa entende o lado da Carolina, no entanto, revela que o Luís também tem um lado sensível que é apenas visível aos mais próximos. O concorrente aproxima-se da varanda e aconselha a Lisa a não ouvir a Carolina pois são “só falácias e manipulações” de conversa. A Carolina acaba por confessar à Lisa que acaba por evitar estar com a concorrente por não querer estar no mesmo espaço que o Luís.

São estes os nomeados desta semana, depois da salvação de Lisa Schincariol - VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias: 761 20 20 02

Carolina Braga: 761 20 20 03

Nuno Brito: 761 20 20 20

Luís Gonçalves: 761 20 20 22

