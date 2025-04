Luís Gonçalves leva a mal brincadeira de Lisa Schincariol sobre 25 de abril: «Se não apagasses tu, apagava eu»

No Big Brother, no dia 25 de abril, Lisa Schincariol faz um vídeo com Luís Gonçalves, onde em tom de brincadeira diz ser censurada pelo colega na casa.

O ex-militar não gosta da brincadeira e 'obriga' a colega a apagar o vídeo.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

