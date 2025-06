Luís Gonçalves leva Carolina Braga a desabar em lágrimas: «Todos os dias esta pessoa fala para mim»

No Big Brother, assim que a atividade termina, o Luís insiste que a Carolina foi apanhada a mentir e por isso devia ter uma avaliação negativa por parte do Manuel Cavaco. O ex-militar acusa o líder de ser prepotente e achar que pode fazer tudo. No confessionário, o Luís condena a atitude do Manuel Cavaco que, por não estar nomeado, acha que tem o “rei na barriga”. No quarto, a Carolina quebra em lágrimas, farta das acusações do Luís. No confessionário, devastada, revela que está a passar por muita pressão psicológica e está farta disso. O Luís continua indignado, atirando que “é tudo uma falácia” e que só ele é avaliado negativamente por falar alto, quando há pessoas que mentem. O Manuel Cavaco condena o concorrente por não deixar que ninguém fale e tente sempre impor a sua verdade. O Nuno faz frente ao Luís, atirando que o ex-militar já foi sancionado várias vezes e não muda o seu comportamento, acreditando que a sua verdade é soberana.

São estes os nomeados desta semana, depois da salvação de Lisa Schincariol - VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias: 761 20 20 02

Carolina Braga: 761 20 20 03

Nuno Brito: 761 20 20 20

Luís Gonçalves: 761 20 20 22

Recorde-se que se vive a semana das Restrições no Big Brother, o que tem provocado ainda mais momentos tensos na casa mais vigiada do País. Além disso, um avião polémico sobrevoou a casa, gerando o caos e deixando Carolina Braga em pranto e a falar em desistência.

