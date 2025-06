Luís Gonçalves leva todos ao limite e grita para fora da casa: «Oh João Ricardo»

A tensão rebentou na casa no Big Brother! Luís Gonçalo e Manuel Rodrigues perderam as estribeiras deixando todos os concorrentes em choque e sem qualquer tipo de reação. A discussão subiu de tom rapidamente, com gritos, acusações e um clima de cortar à faca. O concorrente chama o comentador e ex-concorrente João Ricardo à discussão e lança disparos em todas as direções.

Recorde os nomeados da semana: VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias - 761 20 20 02

Carolina Braga - 761 20 20 03

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa mais vigiada do País!