No Big Brother, Luís Gonçalves não se conforma com a escolha dos aliados feita pela nova líder Carina Frias. Luís conversa com Adrielle e admite que esperava ser um dos aliados escolhidos, o que não aconteceu. O concorrente refere que sempre apoiou Carina Frias. «Eu ajudo-a. Estou sempre a levantá-la para cima...»

