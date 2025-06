Luís Gonçalves passa-se com Carolina Braga: «Não me interrompas! Vocês tentam tirar-me do sério»

Carolina Braga entra em defesa de Diogo Bordin, afirmando que Luís Gonçalves é o primeiro a provocar. A concorrente considera que Luís Gonçalves perde as estribeiras sozinho e não tem “poder de encaixe”. Exaltado, Luís Gonçalves responde que Carolina Braga passa a vida a provocá-lo, inclusive com o olhar, apelidando-a de “provocadora barata”. Luís Gonçalves menciona um episódio em que Carolina Braga falou da mãe, o que leva a concorrente a exaltar-se também. A discussão intensifica-se, com ambos a trocar acusações, terminando com Carolina Braga a afirmar sentir-se ameaçada por Luís Gonçalves.

A Gala deste último domingo à noite começou com uma sanção inesperada a Luís Gonçalves. Na altura de sabermos quem seria o concorrente a abandonar a casa mais vigiada do País, fomos surpreendidos pela expulsão surpreendente de Manuel Cavaco, que deixou Carolina Braga e Diogo Bordin num pranto. E houve mais um concorrente a conquistar o passaporte dourado para a grande Final.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa mais vigiada do País!