Luís Gonçalves passa-se e acusa Érica Reis: «Isto é tudo uma farsa»

Na cozinha, Luís defende que a tensão com Nuno não representa uma luta de egos, mas sim uma luta pela verdade. Érica contrapõe, afirmando que a expressão "luta de egos" se refere ao facto de ambos gritarem para ter a última palavra. O ambiente aquece quando Luís critica a atitude de Érica por questionar a forma como se expressa. A troca de palavras intensifica-se com os dois a falarem por cima um do outro. O ex-militar sugere treino físico como benefício mental, ao que a luso-americana responde, referindo que os concorrentes que mais treinam foram sancionados por falta de controlo emocional. Luís acusa Érica de provocar discussão para ganhar destaque e termina o confronto virando costas.

O desentendimento entre Luís e Érica mantém-se. O ex-militar critica a luso-americana por se rir durante a troca de palavras e acusa-a de ser uma farsa, alegando que o objetivo é consumir a sua energia. Luís garante que, caso permaneça na casa após domingo, deixará de lhe dar qualquer crédito. Entre risos, Érica ouve a expressão “não há pão para malucos” e pede tradução, sem compreender o significado.