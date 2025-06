Luís Gonçalves passa-se e sai do lugar: «Nem me estou a sentir bem (…) não vou entrar neste complô»

No Big Brother, Luís Gonçalves exalta-se com a opinião dos colegas sobre si e sente-se indignado por sentir que sobretudo o líder, Manuel Cavaco, não consegue ser imparcial.

O concorrente passa-se e levanta-se, saindo do seu lugar, argumentando que não se sente bem com o que está a ouvir e que precisa sair dali, porque não vai compactuar com o 'complô' dos colegas.

Recorde-se que se vive a semana das Restrições no Big Brother, o que tem provocado ainda mais momentos tensos na casa mais vigiada do País. Além disso, um avião polémico sobrevoou a casa, gerando o caos e deixando Carolina Braga em pranto e a falar em desistência.

Acompanhe tudo o que acontece no Big Brother no Ao Minuto!