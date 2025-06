Luís Gonçalves passado com acusações de Manuel Rodrigues! Vejas as imagens

No Especial do Big Brother, Luís Gonçalves ficou em choque ao ver imagens de Carina a falar dele nas costas, reagindo com a boca aberta, sem conseguir esconder a surpresa.

Mais tarde, Luís confrontou Carina sobre o que a amiga disse. Aos berros, o militar mostrou-se visivelmente incomodado com a atitude de Carina. Será este o fim da amizade?

O concorrente entrou em conflito com Manuel Rodrigues e a Malveira foi invadida com berros e acusações.

Com o aproximar da Final, a casa tem estado ao rubro. O cerco começa a apertar e as relações na casa estão a mudar.

