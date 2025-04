Luís Gonçalves passado depois de discutir com Manuel Rodrigues! Vejas as imagens

Após um desentendimento entre Luís e Manuel Rodrigues, Lisa tenta apelar à razão do ex-militar. A advogada estagiária acusa-o de brincar com a “saúde mental” ao afirmar que não vai deixar Manuel dormir.

Exaltado, Luís acusa Manuel de provocar constantemente os colegas para obter reações, apontando que fez o mesmo com Nuno com o objetivo de o levar ao limite. Lisa insiste para que Luís tenha mais cuidado com o tema da “saúde mental”, enquanto Carolina, visivelmente incomodada, pede que não se volte a tocar no assunto.

Irredutível, Luís afirma que vai testar Manuel Rodrigues da mesma forma que, segundo ele, o concorrente tem feito com os outros.