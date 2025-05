Luís Gonçalves pede desculpa a Manuel Cavaco: «Não vou brincar mais com isto...»

No Especial do Big Brother, Luís Gonçalves e Manuel Cavaco foram protagonistas de imagens polémicas. O ex-fuzileiro acusou o jovem de Alfragide de «agir em matilha» e de ser «sensível».

«Se eu, com 41 anos, tiver a falta de respeito que tu tens pelas pessoas... meu Deus... estou com ranço, mesmo», reagiu Cavaco.

Depois de verem as imagens, Manuel Cavaco explicou por que razão reagiu assim com Luís. «Eu dei a minha opinião. O Luís procura muito atenção e eu dei a minha opinião e ele dirige-se a mim daquela maneira, a falar daquela forma...», disse.

De imediato, Luís justificou-se e pediu desculpa ao colega: «Eu ironizei, eu não estava a gozar com ele. Já fiz isto com o Nuno, com a Carina... não é nada com ele. Não é nada disso. Hoje falámos e eu gostei de ter falado com ele e percebi que o que eu fiz o estava a afetar. Eu disse-lhe o que tinha a dizer, percebi o lado dele e está tudo esclarecido. Não vou brincar mais com isto que a ele lhe afeta e eu não quero. No fim, dei-lhe um abraço e está tudo tranquilo»



