Luís Gonçalves provoca Manuel Rodrigues: «Quem se dá bem com toda a gente não é de fiar...»

No Big Brother, no jardim, a Carina e o Manuel Rodrigues fingem estar num Lar de Idosos. O concorrente pergunta qual é o “idoso” que a Carina não gosta e, só no confessionário, a viseense revela o nome do Nuno por serem muito diferentes e por o personal trainer dizer muitas barbaridades. De volta à conversa, a Carina recorda a oportunidade que o Manuel Rodrigues lhe deu para jantar sushi, lembrando ainda que no início do programa o concorrente nem sequer se identificava com ela. O Luís junta-se à conversa e atira que o facto de o Manuel Rodrigues se dar com todos faz com que não tenha atritos e, consequentemente, ninguém o queira ver fora do Lar. Conclui assim que pessoas como o concorrente não são de fiar…

