Luís Gonçalves provoca: «O Nuno começa a nutrir uma admiração por mim»

No Big Brother, anfitrião questiona Tome sobre o que pensa a respeito de Nuno, o concorrente afirma que não gostou de ouvir que Nuno os apanha na curva e agora ainda diz que tira Érica do jogo. O concorrente afirma que não entende o ego de Nuno, acredita que o concorrente se acha superior aos outros. Nuno responde que na maioria das vezes, até se acha inferior. O concorrente explica que apenas teve que tomar decisões e fez questão de questionar os colegas sobre as mesmas. Érica revira os olhos e Tomé desabafa que não entende o porquê de Nuno achar que tem o poder de expulsar alguém. Nuno diz que pode querer que essa pessoa saia... no entanto, apenas Tomé e Érica são da opinião de que tem um ego inflamado.

Adrielle levanta o braço e posiciona-se do lado de Érica e Tomé. O Big pergunta o que Tomé quis dizer sobre o grupo dos «mauzões». O concorrente explica que o grupo é constituído por Nuno, Solange e Dinis. Solange ri e questiona se agora o grupo ficou reduzido a dois. Tanto Solange como Nuno tentam entender quem se poderia juntar mais a esse grupo. Tomé responde que são apenas os dois. O concorrente mostra-se curioso para saber como Nuno se vai posicionar no jogo sem Dinis. Nuno ironiza e diz que o querem ver sozinho, Tomé nega e diz que Nuno se vai sentir como ele se sentiria se tirassem uma pessoa importante para si no jogo. Nuno atira que Tomé se poderia sentir assim sem Luís, «o paizão Luís», Tomé nega porque Luís não lhe trás leveza...

Érica diz que Luís está a fazer um jogo muito bom, porque Nuno está sempre a tocar no seu nome. O Big Brother questiona se quem está próximo de Luís tem que fazer parte do grupo do concorrente e vice-versa. Carina não concorda, diz que é uma ideia ridícula, no entanto, cada um sabe de si, apenas se identifica com alguns valores que Luís tem, Nuno ri. O concorrente algarvio ironiza e diz que até preencheu um inquérito para fazer parte do grupo de Luís. Érica reforça que estão a abrir caminho para o concorrente... todos se atropelam e Nuno pede para que Luís ponha ordem nos seus tropas e atira, «tropa é tropa».

Ontem, dia 13 de abril, foi dia de gala na casa do Big Brother! E não foi uma noite como qualquer outra, dado que o anfitrião surpreendeu os concorrentes com um valioso trunfo que pode mudar o rumo do jogo. A gala, conduzida por Cláudio Ramos, foi intensa, e as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

Na gala, Cláudio Ramos anunciou que Dinis Almeida foi o expulso e Solange Tavares não escondeu a tristeza e chorou a expulsão do ex-colega que lhe era tão próximo. Também Érica Reis não segurou as lágrimas neste momento de despedida.

VEJA TAMBÉM: Márcia Soares arrasa Dinis Almeida, após a expulsão: «Tens a mente um bocadinho pequena…»