Luís Gonçalves rasga Solange Tavares: «Está a ser levada ao colo pelo rebanho»

Depois do Especial. Luís Gonçalves e Bruno Savate criticaram a postura de Solange Tavares e de Nuno Brito no jogo. Os dois concorrentes consideram que ambos têm comportamentos dúbios e não deixaram nada por dizer.

Luís considera até que acha que a relação entre Nuno Brito e Lisa Schincariol não vai longe. «Eu já não percebo nada dessa relação aquilo tanto vai como não vai», revelou. «E isto com a Solange é a mesma coisa. Ele é assim, tanto dá a facada como vai lá muito coisinho. E depois é só mentiras. Já estava ali a deixar a Carina mal, a dizer que ela já lhe deu o colar vermelho e não deu. Estás a ver porque é que eu não quero falar com ele? E hoje de tarde estava ali a falar com a Carina a ver se não era carregado», acrescentou.

O ex-fuzileiro foi mais longe e disse que Solange Tavares e Nuno Brito aproximam-se das pessoas (e um do outro) para não irem a nomeações. «Ela então está a ser levada ao colo pelo rebanho, ainda não foi uma vez à chapa», disse. «Eu comecei-me a aperceber agora... não a conhecia», rematou Savate.

