Luís Gonçalves reclama com Sara Silva: «Estava aqui um cheiro...»

Momentos antes da gala do Big Brother, Luís queixa-se do cheiro do saco que contém os sapatos de Sara. A concorrente tenta desvalorizar o assunto, mas, perante a insistência, atira que não se pronunciou quanto ao odor a transpiração do ex-militar. Não contente, Luís volta a provocar Sara, que ignora e continua a arranjar o cabelo e a cantar.