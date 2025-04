Luís Gonçalves revela estratégia de jogo a Adrielle Santos: «Consegui saber que...»

No Big Brother, Luís Gonçalves e Adrielle Peixoto têm uma conversa a sós no quarto, depois de uma grande discussão com Nuno Brito.

Luís conta a Adrielle a sua estratégia de jogo e como já conseguiu obter reações de muitos colegas. A modelo brasileira, por sua vez, continua a criticar a atitude de Nuno.

Recorde o que aconteceu:

O ambiente aqueceu na casa do Big Brother 2025 com uma forte discussão entre Nuno Brito e Adrielle Peixoto. Durante um momento de tensão, Nuno confrontou a colega, acusando-a de ser "insignificante" e afirmando que fez "em um dia o que ela não fez em duas semanas" no jogo. A troca de palavras subiu rapidamente de tom, levando Adrielle a responder de forma contundente: «Não estás falando para a tua filhinha».

Perante a escalada do conflito, Luís Gonçalves acabou por intervir, tentando acalmar os ânimos e defender Adrielle: «Estás a rebaixar uma mulher!», atirou, perante os gritos e a troca de farpas que marcaram o momento.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.