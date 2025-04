Luís Gonçalves sobre Carolina Braga: «Está a olhar-me nos olhos a provocar»

No Big Brother 2025, Luís Gonçalves conversa em privado com Adrielle Peixoto, depois de uma discussão com Carolina Braga.

O que aconteceu:

Carolina Braga e Luís Gonçalves tiveram uma troca de acusações intensa durante um intervalo da última gala, com Carolina a acusar o novo colega de ser bronco, machista e mal educado.

Dinis acabou por se envolver e confrontar Luís, acusando-o de se achar superior a todos e de rebaixar as pessoas.

Luís Gonçalves e Carolina Braga continuam de costas voltadas, e os desacatos entre os concorrentes parecem não chegar ao fim.