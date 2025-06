Luís Gonçalves «vira a boneca» para Carina Frias e o clima ferve

No Big Brother, depois de uma discussão acesa com Manuel, Luís não perdeu tempo e virou-se de seguida para Carina Frias, visivelmente exaltado. O ambiente aqueceu rapidamente, com trocas de palavras duras e olhares fulminantes. Carina manteve-se firme e atirou: «Não vou assumir mentiras!».

Recorde os nomeados da semana: VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias - 761 20 20 02

Carolina Braga - 761 20 20 03

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

