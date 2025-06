Luís Gonçalves virou tudo do avesso e apanha Diogo Bordin: «Estás armado em anjinho para quê?»

Esta manhã a tensão escalou na casa do Big Brother e deixou todos os concorrentes em alerta. Luís Gonçalves esteve envolvido em discussões acesas com Manuel Rodrigues e Carina Frias, mas foi com Diogo que o clima atingiu um novo ponto de fervura. Luís não poupou palavras e acusou Diogo de ser um falso anjinho

