Luísa Castel-Branco sobre Bárbara Parada: «Ela tem um punhal em cima da cabeça do Miguel Vicente»

Hoje às 10:06

No «Dois às 10», os nossos comentadores começam por falar do «interesse» que Fábio Gonçalves começou por mostrar em relação a Bárbara Parada. Zé Lopes diz que não concorda nada que Bárbara tenha sido colocada por Teresa e António no leque de jogadores menos relevantes, e explica porquê. Luísa Castel-Branco explica o porquê de achar que Bárbara tem um «punhal na cabeça de Miguel», o seu ex-namorado.