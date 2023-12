Luísa Castel-Branco sobre Francisco Monteiro: «É um ótimo jogado desde o primeiro dia, mas tem um problema…»

Hoje às 10:18

No «Dois às 10», comentamos o rescaldo da gala de ontem, a última antes da grande final. Luísa Castel-Branco, Zé Lopes e Cinha Jardim juntam-se para analisar a última gala antes da grande final. Falamos da relação de Francisco Monteiro com Márcia Soares. Esta semana, Márcia confessa que o concorrente esteve mais atento e compreensivo com ela. Zé Lopes confessa sobre Francisco Monteiro «Ele é um homem sexual e o próprio corpo dele se manifesta, ele já o disse».