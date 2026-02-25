VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais de uma menina - e já sabemos o nome

No «V+ Fama», o painel composto por Isabel Figueira, António Leal e Silva e Pimpinha Jardim comenta as novidades felizes na vida de Luíza Abreu e João Moura Caetano: o casal vai ser pai de uma menina e já revelou o nome escolhido para a bebé. Em estúdio, os comentadores recordam que a escolha recaiu sobre Maria Guiomar, um nome carregado de significado por homenagear as mães de ambos — Maria, mãe de Luíza, e Guiomar, mãe e avó de João — sublinhando o peso das raízes e das matriarcas nesta nova fase da família.

  • Hoje às 11:45
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Fora da Casa

Francisco Monteiro está de férias no Brasil e a companhia não podia ser mais especial

21:33 16 fev

Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

16:04 13 fev

Noélia Pereira abre o coração e faz nova revelação sobre gravidez

16:16 10 fev

Amor à vista de todos. Bárbara Parada partilha primeira foto com Guilherme Baptista

20:10 8 fev

Rita Pereira já «entrou» em dois reality shows e estas são as imagens inéditas que o comprovam

16:28 4 fev

A atravessar fase difícil, Carolina Braga faz desabafo cheio de mistério: «Não fazem o mínimo para respeitar...»

15:28 4 fev
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois

2 jul 2024, 15:51

Jéssica Galhofas está cada vez mais ousada: E estas fotos das férias em Espanha estão a rebentar termómetros

27 jul 2025, 19:49

Luíza Abreu e João Moura Caetano vivem amor sem nada a esconder. As fotos mais românticas

5 ago 2025, 11:16

Afonso Leitão na terra de Catarina Miranda: As imagens do encontro de família que estão a dar que falar

15 set 2025, 15:59
06:49

Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais de uma menina - e já sabemos o nome

Hoje às 11:45
Ver Mais

Notícias

O antes e o depois. Solange Tavares submete-se a cirurgia no peito: «O meu sonho da mamoplastia de aumento»

19 fev, 12:00

Dylan está em Nova Iorque e há um pormenor na roupa que está a dar que falar e tem a ver com um vencedor do Big Brother

17 fev, 22:11

Francisco Monteiro está de férias no Brasil e a companhia não podia ser mais especial

16 fev, 21:33

Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

13 fev, 16:04

Noélia Pereira abre o coração e faz nova revelação sobre gravidez

10 fev, 16:16
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

13 set 2025, 10:03
09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

13 set 2025, 00:58
04:44

Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

12 set 2025, 23:05
06:43

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

12 set 2025, 22:20
03:04

A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

12 set 2025, 22:05
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

03:31

A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado

23 fev, 10:09
01:14

Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»

23 fev, 01:20
11:27

Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu

23 fev, 00:55
02:44

«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia

20 fev, 23:29
22:08

Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas

20 fev, 16:04
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Novo capítulo fora de Portugal? A frase de Francisco Monteiro que está a dar que falar: «A escolher diferente»

Hoje às 19:19

Marta Cardoso sem papas na língua: "Foram precisos mais de 20 anos para chegar aqui"

Hoje às 15:47

Jéssica Galhofas recebe triste notícia: "Nem acredito que nunca mais te vou ouvir dizer..."

Hoje às 08:59

Marta Cardoso deixa garantia: "Isso nunca foi um problema"

Hoje às 08:48

Marie... muda de nome: saiba como se chama, agora, a ex-concorrente do "Big Brother"!

Ontem às 10:59
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

30 nov 2025, 18:31

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

13 set 2025, 17:38

Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?

13 set 2025, 12:25

O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final

13 set 2025, 12:06

O momento mais ternurento da noite: Pedro Bianchi Prata surpreende Maria Botelho Moniz na final do Big Brother Verão

13 set 2025, 12:04
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set 2025, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set 2025, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set 2025, 10:23
Ver Mais