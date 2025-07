Luíza Abreu em pranto após ver as suas imagens: «Apesar da violência que vivi..»

No Big Brother, Luíza Abreu emocionou Portugal ao ver as suas imagens e não conseguiu conter as lágrimas. Em pranto, desabafou sobre as dificuldades que enfrentou, dizendo que, apesar da violência que viveu, continua forte e determinada a seguir em frente. O momento comoveu todos na casa e mostrou um lado vulnerável e corajoso da concorrente.

É noite de gala no Big Brother Verão e a de hoje promete deixar todos colados ao ecrã! Com Maria Botelho Moniz ao leme, prepare-se para uma noite recheada de reviravoltas, emoções à flor da pele e surpresas que ninguém está à espera.

Quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa… e é o público que decide quem continua na casa.

