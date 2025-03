«Luta de egos», «forçado» e «para aparecer»: Habitantes do Armazém implacáveis com discussões que ouvem na casa

No Big Brother, no Armazém, os concorrentes comentam a atividade que acabou de acontecer na Casa. Consideram que todos se querem mostrar demasiado e a Carina não perde a oportunidade para arrasar o comportamento da Carolina. Para a Carina, a Carolina foi hipócrita ao pedir para darem a sua opinião, no entanto, não aceita nenhuma. Sente que a indignação da Carolina foi forçada e teatral. Na Casa, a Ana esclarece a Carolina, afirmando que a concorrente passa duas energias diferentes. A Carolina condena a atitude da Marian que disse que a queria conhecer, no entanto, nunca tentou. Dá o seu próprio exemplo em relação à Inês, admitindo que ainda não teve interesse em conhecê-la. Remata que vai dar sempre a sua opinião, assim como aceita as dos outros.