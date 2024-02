Hoje às 00:24

No Extra do Big Brother – Desafio Final, vemos e comentamos as últimas imagens do programa, com apresentação de Flávio Furtado e comentários de Helena Isabel, Teresa Silva e hoje Joana Sobral. Os concorrentes falam nas costas uns dos outros, após uma dinâmica que gerou conflito entre Bruno Savate, Noélia Pereira, André Lopes e Patrícia Silva.