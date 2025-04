Má-língua na casa? Inês comenta: «Se a Carolina se vai embora o homem vai-se abaixo até dizer chega»

No Big Brother, Inês Vilhalva conversa com Mariana Costa e Carina Rodrigues sobre os últimos acontecimentos. A concorrente fala de Diogo Bordin e diz que o colega não aguentar estar na casa sem Carolina Braga, de quem é muito próximo. Isto acontece um dia depois de Manuel Rodrigues e Nuno Brito terem protagonizado a discussão mais acesa desta edição até ao momento, com ânimos exaltados e uma tensa troca de acusações, nunca antes vista.