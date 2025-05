Má língua pós gala de Domingo... Lisa Schincariol e Nuno Brito são tema entre colegas e rivais

No Última Hora do Big Brother, no quarto amarelo, Carina pergunta a Luís se viu a carta que a mãe de Lisa escreveu, Luís confirma e diz que as pessoas veem tudo. Carina comenta que ainda há pouco Nuno esteve na cama de Lisa, Luís afirma que se fosse pai de Lisa não estava bem. O concorrente diz que lhe custa gostar de Lisa e vê-la numa situação dessas. Entretanto, o Luís pergunta ao Igor, que, entretanto, está no quarto, o que é que ele achou do que viu na VT, onde Nuno diz que vai jogar com Lisa, Igor diz que foi o primeiro a dizer que era jogo..., mas agora acha que Nuno gosta mesmo de Lisa, Carina diz que só o facto de existir essa intenção por parte de Nuno, é muito mau. Igor diz que Lisa já teria posto os patins a Nuno se estivessem fora da casa, mas a experiência é difícil e é por isso que Lisa ainda dá abertura a Nuno.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

