Mãe de André Silva reage às traições que o filho sofreu de ex-namorada: «Eu gostava muito dela»

No «Dois às 10», recebemos Firmino e Vera Silva, pais de André Silva, concorrente do «Big Brother 2024». Revemos imagens da curva da vida do concorrente e os nossos convidados falam sobre as várias desilusões amorosas que o filho já sofreu. Pais recordam a forma como o filho pediu em namoro a uma das ex-namoradas. Cristina Ferreira tece largos elogios aos nossos convidados. Vimos imagens em direto da casa mais vigiada do país.