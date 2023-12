Mãe de Virgínia López morreu vítima de cancro, Cristina Ferreira questiona: «Isso podia pesar muito…»

Hoje às 10:39

No «Dois às 10», recebemos a escritora Virgínia López. Após um ano de 2023 conturbado, ano em que a convidada descobriu que era vítima de cancro da mama, acabaram os tratamentos de quimioterapia e Virgínia enfrenta agora cinco anos de vigilância. Cristina Ferreira questiona a escritora sobre como lidou com a situação sabendo que a sua mãe faleceu vítima de cancro nos ovários e no cólon.