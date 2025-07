Mais amoroso que nunca! Maria Botelho Moniz é surpreendida no camarim pelo filho Vicente

Maria Botelho Moniz viveu um momento de pura ternura nos bastidores do Big Brother Verão. Num vídeo partilhado em formato Reels no Instagram, a apresentadora surge a preparar-se no camarim para o Especial, quando é surpreendida por Pedro Bianchi Prata, o companheiro de vida, que aparece com o filho de ambos, o pequeno Vicente, ao colo e um ramo de flores na mão.

O momento que encantou os seguidores foi a doce mensagem do filho do casal: «Boa 'sóte', mãe!», como a própria escreveu na legenda do vídeo.

A espontaneidade e o carinho familiar aqueceram o coração dos fãs, que não pouparam elogios ao trio.