Mais farpas: Nuno Brito expõe 'desafio' de Renata Reis e Solange Tavares exalta-se

Renata Reis brincou com Nuno Brito e, depois da discussão do concorrente com Solange Tavares, a capitã desafiou-o a nomear a colega. No jardim, Nuno contou o sucedido a Solange e o caldo entornou.

«Eu não nomeio a Solange. Independentemente de discussões, acho que essa é a parte bonita da amizade. Mas ela (Renata) disse-me, em tom de brincadeira, 'não és homem não és nada se não nomeares a Solange'», contou. Solange Tavares não gostou e confrontou Renata. «Em tom de brincadeira ou não, foi dito. Se eu tiver de nomear, vou nomear porque eu decido, não porque alguém me disse, não aceito sequer que me digam isso», atirou.

Renata Reis respondeu à concorrente e aconselhou-a a não levar as coisas «tão a sério». «Mas achas que eu disse isso a sério ou a rir me? A forma como se diz influencia muita coisa. Eu disse: não és homem não és nada se não nomeares a Solange e se ela não te nomear a ti. Porque vocês estão chateados. Quando quiseres contar as coisas, Nuno, conta tudo. E eu ri me», acrescentou.

A conversa continuou tensa e, mais tarde, Renata acabou por desafabar sobre o assunto com Bruno Savate. Veja o vídeo.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos na casa mais vigiada do País!

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar:

CARINA – 761 20 20 02

IGOR – 761 20 20 08

MANUEL CAVACO – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16